Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 Sezonu Grupları Belli Oldu

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu grupları belli oldu. Türk kulüplerinden Darüşşafaka Lassa, Pınar Karşıyaka, Bursaspor, Galatasaray Nef ve TOFAŞ da gruplarda yer aldı.