Basketbol: Şampiyonlar Ligi elemeleri Spor Haberleri Basketbol Şampiyonlar Ligi elemelerinin yarı finalinde TOFAŞ, Romanya'nın CSO Voluntari takımını 68-57 yendi. Basketbol Şampiyonlar Ligi elemelerinin yarı finalinde TOFAŞ, Romanya'nın CSO Voluntari takımını 68-57 yendi. Mavi-yeşilli kulüp, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Boris Trajkovski Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 33-25 önde kapadı. Bu galibiyetle elemelerde finale çıkan TOFAŞ, pazar günü Niners Chemnitz-Fribourg Olympic maçının galibiyle karşılaşacak. TOFAŞ'ta Rob Gray 24 sayıyla en skorer isim olurken, Suleiman Braimoh 14 sayı, 10 ribauntla oynadı. ??????? Spor Kaynak: AA / Yunus Kaymaz basketbol Makedonya Romanya Spor Haberler

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