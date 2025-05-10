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BASKETBOL Şampiyonlar Ligi 2024-25 Ödül Kazananları Açıklandı

BASKETBOL Şampiyonlar Ligi 2024-25 Ödül Kazananları Açıklandı
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İstanbul'da düzenlenen ödül töreninde BCL 2024-2025 sezonunun En Değerli Oyuncusu James Palmer Jr. olurken, Galatasaraylı diğer oyuncu Will Cummings da ödüller arasındaydı. Sezonun en iyi beşinde yer alan oyuncular arasında önemli isimler bulunuyor.

İSTANBUL, BASKETBOL Şampiyonlar Ligi'nde (BCL) 2024-25 sezonunun bireysel ödül kazanan isimleri Atina'daki Hellenic Cosmos Kültür Merkezi'nde gerçekleşen ödül töreninde açıklandı. BCL'in 2024-2025 sezonu En Değerli Oyuncusu (MVP) olurken, Galatasaray'dan James Palmer Jr. ve Will Cummings sezonun en iyi ilk ve ikinci beşinde yer aldılar.

Diğer ödüller ise şu şekilde:

Sezonun En İyi Beşi: Marcelinho Huertas (La Laguna Tenerife), Hunter Hale (AEK Betsson BC), James Palmer Jr. (Galatasaray), Dylan Osetkowski (Unicaja), Ismael Kamagate (Bertram Derthona)

Sezonun En İyi İkinci Beşi: Will Cummings (Galatasaray), Kendrick Perry (Unicaja), Desi Rodriguez (Nanterre 92), Derrick Alston Jr. (BAXI Manresa), Steven Enoch (Rytas Vilnius)

Sezonun En İyi Genç Oyuncusu: Nolan Traore (Saint Quentin)

Sezonun En İyi Savunma Oyuncusu: Alberto Diaz (Unicaja)

Sezonun En iyi Koçu: Txus Vidorreta (La Laguna Tenerife)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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