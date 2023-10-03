Basketbol Sahalarına File Takarak Proje Başlattı

Basketbol sevdasıyla büyüyen üniversite öğrencisi Baha Müderrisoğlu, eksik durumda bulunan potalara file takarak basketbol sahalarını daha kullanılabilir hale getiriyor. Müderrisoğlu, yaklaşık 50 basketbol sahasına giderek çocuklarla buluşuyor ve potaya file takıyor. Amacı Türkiye'de basketbol kültürünün yaygınlaşması ve gençlerin daha sağlıklı bir ortamda spor yapması.

Basketbol sevdasıyla büyüyen üniversite öğrencisi Baha Müderrisoğlu, gönüllü olarak başlattığı "filesiz saha kalmasın" projesiyle eksik durumda bulunan potalara file takarak basketbol sahalarını daha kullanılabilir hale getiriyor.

ODTÜ İnşaat Mühendisliği son sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Müderrisoğlu, AA muhabirine, çocukluğundan beri basketbola ilgi duyduğunu ve o dönemlerde fileli pota bulmakta zorlandığını belirtti.

Müderrisoğlu, "Sokaktaki potalara file hiç takılmıyor ya da sökülüyor. O yüzden ben de kendi atılımımı yaptım. Belki diğer insanlar da etkilenir bundan ve sokaklarda daha çok file görebiliriz." dedi.

"50 basketbol sahasını yeniden canlandırdık"

Yaz döneminde bu projeyi başlatmaya karar verdiğini anlatan Müderrisoğlu, yaklaşık 50 basketbol sahasına giderek çocuklarla buluştuğunu ve potaya file taktığını aktardı.

Buluştuğu çocuklarla basketbol oynayan ve onlara gelişim konusunda da yardımcı olmaya çalıştığını söyleyen Müderrisoğlu, fileleri başta kendi imkanlarıyla aldığını ancak son dönemde bağışta bulunanların da olduğunu belirtti. Müderrisoğlu, şöyle devam etti:

"Filesiz potaları başta sokakta gezerek bulmaya başladım. Sonrasında sosyal medya hesaplarıma da nerelerde eksik olduğu hakkında yorum ve mesajlar gelmeye başladı. Oralara giderek potalara file takıyorum."

Keçiören'de bulunan bir basketbol sahasına file takan Müderrisoğlu, bu konumdan da sosyal medyadan gelen mesajlar aracılığıyla haberdar olduğunu ifade etti.

Müderrisoğlu, "Buradan da arkadaşlar yazdı. 'Filemiz yok' diye. Çok yoğun bir istek oldu, hemen geldim." dedi.

Bu çalışmaya başladıktan sonra kendisini çok etkileyen bir ana tanıklık ettiğini anlatan Müderrisoğlu, şunları kaydetti:

"Düzce'de bir tane okulun ders çıkışına geldim. Bir tane veli çağırmıştı. Kızı takip ediyormuş. Düzce şampiyonu olmuşlar. Ben de gittiğimde bütün okul beni çığlıklarla karşıladı. Çok mutlu oldum."

Hedefinin Türkiye'de basketbol kültürünün yaygınlaşması ve gençlerin daha sağlıklı bir ortamda spor yapması olduğunu dile getiren Müderrisoğlu, "Çocukların baskete yönelmelerini çok isterim. Türkiye'de basketbol bu şekilde belki çocukluktan sevgi aşılanarak gelişir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Müderrisoğlu, basketbol oynadıkları potalarda file ihtiyacı duyan kişilerin de kendisiyle "filesizsahakalmasin" sosyal medya hesabı üzerinden irtibat kurmalarını istedi.