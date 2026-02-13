Haberler

İtalya'daki Avrupa Gençler Basketbol Ligi müsabakasında bir veli, Türk oyuncuya saldırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya'da oynanan Avrupa Gençler Basketbol Ligi maçında, bir veli sahaya girerek genç bir Türk oyuncuya saldırdı. Olay sonrası Buba Basket takımı ve saldırgan veli, EYBL etkinliklerinden men cezası aldı.

Avrupa Gençler Basketbol Ligi'nin (EYBL) 14 yaş altı kategorisinde, Bulgaristan'ın Buba Basket takımı ile Türkiye'den Academy İstanbul arasında İtalya'da oynanan müsabaka sırasında, bir veli sahaya girerek genç Türk basketbolcuya saldırdı.

Sosyal medyaya yeni düşen ve İtalyan basınında geniş yankı uyandıran basketbol maçındaki saldırganlık olayı, 7 Şubat'ta yaşandı.

Tribünden çekildiği anlaşılan ve sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, Roma'daki Altero Felici Spor Salonu'nda 7 Şubat'ta oynanan 14 yaş altı uluslararası müsabaka sırasında, Buba Basket takımından bir oyuncunun velisi olduğu belirtilen beyaz kazaklı bir kişi sahaya girerek Academy İstanbul takımının bir oyuncusunun kafasına arkadan sert bir şekilde vuruyor.

Görüntülerde söz konusu saldırgana diğer velilerin müdahale ettiği ve tepki gösterdiği görülüyor.

Buba Basket takımı, olayın ardından ABD'li Meta şirketinin sosyal medya platformu Instagram hesabından 7 Şubat'ta yaptığı açıklamada, "Sahada saldırganlığa tolerans göstermiyoruz. Buba Basket, takımımızın velilerinin sahaya dahil olmasını veya tribünde hakaret, provokasyon veya sportmenlik dışı davranışları onaylamamaktadır ve bu olayla arasına mesafe koymaktadır. Bu tür eylemler kabul edilemez." ifadelerine yer verdi.

Avrupa Gençler Basketbol Ligi organizasyonu da Instagram hesabından, olaya ilişkin 10 Şubat'ta yaptığı resmi açıklamada şunları kaydetti:

"Academy İstanbul ile Buba Basket Sofya arasında Roma'da oynanan 14 yaş altı maç sırasında yaşanan olayı takiben Avrupa Gençler Basketbol Ligi kendi iç disiplin revizyonunu tamamlamıştır. Buba Basket Sofya takımı 2025-2026 sezonunun geri kalan bölümünden men edildi. Türk oyuncuya vuran yetişkin seyirci de tüm EYBL etkinliklerinden men edildi. Ayrıca olayın ardından sahaya giren iki takımın oyuncularından veliler de 1 yıl boyunca EYBL maçlarından men cezası aldı."

Söz konusu olay, İtalyan basınında, "Şok edici saldırı", "Bir veliden, genç oyuncuya yumruk", "Saha içinde kavga" ve "Bir veli sahaya girerek, 14 yaşındaki oyuncuya saldırdı" başlıklarıyla haber oldu.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Spor
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü

Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Didem Ceran, yüz estetiği sonrası 19 gündür banyo yapmadığını açıkladı

19 gündür banyo yapmamış, o anları paylaştı
Herkesin peşine düştüğü Adem Yeşilyurt'u Fenerbahçe kaptı

Herkesin peşine düştüğü bu çocuğu Fenerbahçe kaptı
Sağlık ocağından dinleme cihazı çıktı

Temizlik sırasında doktorların odasında bulundu! Polis hemen el koydu
Pedofili dosyasında adı geçen Goldman Sachs bankasının avukatı istifa etti

Dev bankada deprem! Mesajlar ifşa olunca koltuğu bırakıp kaçtı
Didem Ceran, yüz estetiği sonrası 19 gündür banyo yapmadığını açıkladı

19 gündür banyo yapmamış, o anları paylaştı
Oğlunun evinde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aylar sonra kaldırıldı

Oğlunun evinde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aylar sonra kaldırıldı
Ünlü isim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekküre gitti: Merak etmeyin

Erdoğan'a teşekküre gidip bir de fotoğraf paylaştı: Merak etmeyin