Basketbol Ligi'nde 26. ve 32. hafta maçları oynanacak
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 26, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 32. hafta karşılaşmaları oynanacak.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise Fenerbahçe Alagöz Holding-ÇBK Mersin arasında oynanacak play-off final serisi maçları bugün başlayacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şu şekilde:
Türkiye Basketbol Süper Ligi
Bugün:
18.00 Reeder Samsunspor-Çağdaş Bodrumspor (Mustafa Dağıstanlı)
Yarın:
13.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Bursaspor İnfo Yatırım (Pamukkale Üniversitesi)
15.30 Galatasaray Ekmas-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)
18.00 Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş Emlakjet (Ülker Spor ve Etkinlik)
7 Nisan Pazar:
13.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Darüşşafaka Lassa (Muradiye)
15.30 Aliağa Petkimspor-Türk Telekom (ENKA)
18.00 TOFAŞ-Onvo Büyükçekmece Basketbol (TOFAŞ)
8 Nisan Pazartesi:
20.30 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik)
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Bugün:
15.00 Finalspor-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (Naim Süleymanoğlu)
20.00 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Kocaeli Atatürk)
Yarın:
13.00 Alagöz Holding Iğdır Basketbol-Gaziantep Basketbol (Iğdır Kazım Karabekir)
14.45 Esenler Erokspor-OGM Ormanspor (Başakşehir Spor Kompleksi)
18.00 Fenerbahçe Koleji Novotel-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Fenerbahçe Metro Enerji)
7 Nisan Pazar:
14.00 Kapaklıspor-Semt77 Yalovaspor (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)
15.45 Konyaspor-Pizza Lazza Haremspor (Selçuklu Belediyesi)
17.30 MKE Ankaragücü Ikon Menkul-Çayırova Belediyesi (TOBB ETÜ)
8 Nisan Pazartesi:
20.00 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Sigortam.net (Edip Buran)