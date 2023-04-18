Basketbol Köyü Konteyner Yerleşkesi, AFAD'a teslim edildi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) öncülüğünde Hatay'ın Belen ilçesinde depremzedeler için kurulan 100 konteynerlik basketbol köyü, hazır hale getirilerek Afad'a teslim edildi.

TBF, Polimeks Holding, Basketbol için Destek Eğitim Vakfı (BİDEV) ve Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) iş birliğiyle, Hatay'ın Belen ilçesinde depremzedeler için 100 konteynerlik basketbol köyü kurdu. İmzalanan teslim tutanağı sonrasında "Basketköy", Ramazan Bayramı öncesinde sakinlerini ağırlamaya hazır hale getirilerek Afad'a teslim edildi.

"Basketköy"de barınma ihtiyacının yanı sıra psikolog, doktor ve eğitimcilerle depremzedeler için rehabilitasyon çalışmaları geliştirilecektir. "Basketköy"de çocuklar ve gençler için oluşturulacak alanlarda, sosyal ve sportif organizasyonlar yapılacaktır."