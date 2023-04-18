Basketbol Köyü Konteyner Yerleşkesi, AFAD'a teslim edildi
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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) öncülüğünde Hatay'ın Belen ilçesinde depremzedeler için kurulan 100 konteynerlik basketbol köyü, hazır hale getirilerek AFAD'a teslim edildi.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) öncülüğünde Hatay'ın Belen ilçesinde depremzedeler için kurulan 100 konteynerlik basketbol köyü, hazır hale getirilerek Afad'a teslim edildi.
TBF, Polimeks Holding, Basketbol için Destek Eğitim Vakfı (BİDEV) ve Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) iş birliğiyle, Hatay'ın Belen ilçesinde depremzedeler için 100 konteynerlik basketbol köyü kurdu. İmzalanan teslim tutanağı sonrasında "Basketköy", Ramazan Bayramı öncesinde sakinlerini ağırlamaya hazır hale getirilerek Afad'a teslim edildi.Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şöyle;"6 Şubat 2023'te meydana gelen ve 11 şehrimizi etkileyen deprem felaketleri bölgede yaşayan 13 milyondan fazla insanı etkilemiş, maalesef 50 binin üzerinde vatandaşımızın hayatlarını kaybetmelerine neden olmuştu. Bu büyük felaketin ardından Türkiye Basketbol Federasyonu, AFAD iş birliğiyle bölgeye yardım tırları göndererek, AFAD'a 5 milyon lira tutarında maddi bağışta bulundu. Barınma sorunu yaşayan depremzedeler için de harekete geçen Türkiye Basketbol Federasyonu; AFAD ile yapılan görüşmelerin ardından, basketbol camiasının da desteğiyle Hatay'ın Belen ilçesinde konteyner kent kurulması için ortak bir proje geliştirdi. TBF sponsorları Türkiye Sigorta ve ING Türkiye'nin yanında, Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) da konteyner kent ve basketbol sahasının inşaası için katkılarda bulundu. "Basketköy"ün hayata geçmesi için aynı zamanda A Erkek Milli Takımımızın 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynadığı Letonya ve deplasmandaki Belçika müsabakalarının bilet gelirleri projeye aktarıldı.Basketbol camiasının kıymetli destekleri ve TBF ile AFAD arasında yürütülen ortak çalışmaların ardından kısa sürede hazır hale getirilen, içinde sakinlerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak yaşam malzemeleri bulunan eşyalı konteynerler, sosyal alanlar ve basketbol sahası bulunan "Basketköy" imzalanan mutabakatın ardından AFAD'a teslim edildi. BASKETKÖY HAKKINDAHatay'ın Belen ilçesinde hayata geçirilen "Basketköy", 11.397 m² arazi üzerinde tefrişatlı ve eşyalı konteynerlerden oluşmaktadır. Bu projede; 100 adet yaşam konteyneri (2 oda + mutfak + banyo), 1 adet endüstriyel mutfak konteyneri (tüm tefrişleri dahil), 1 adet çamaşırhane ve ütü alanı olan konteyner, 1 adet revir konteyneri, 1 adet eğitim konteyneri, 1 adet mescid konteyneri, 1 adet basketbol sahası, rekreasyon ve çocuk oyun alanları, 1 adet eğitim çadırı, 1 adet depo çadırı ve 1 adet içi boş olarak genel ihtiyaçlar için ayrılmış çadır bulunmaktadır.
"Basketköy"de barınma ihtiyacının yanı sıra psikolog, doktor ve eğitimcilerle depremzedeler için rehabilitasyon çalışmaları geliştirilecektir. "Basketköy"de çocuklar ve gençler için oluşturulacak alanlarda, sosyal ve sportif organizasyonlar yapılacaktır."- İstanbul