Üye Girişi
Haberi Paylaş

Basketbol: Kadınlar Federasyon Kupası

Spor Haberleri

Basketbol: Kadınlar Federasyon Kupası

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi takımlarının mücadele ettiği Kadınlar Federasyon Kupası'nda ikinci gün maçları oynandı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi takımlarının mücadele ettiği Kadınlar Federasyon Kupası'nda ikinci gün maçları oynandı.

Müsabakalarda şu sonuçlar alındı:

Karşıyaka Çarşı Koleji-Elazığ Basketbol: 35-109

Kırklareli Basketbol-Turgutlu Belediyespor: 88-66

Elazığ İl Özel İdare-Diba: 73-55

Urla Belediyesi-Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor: 67-71

İzmit Belediyespor- Alanya Belediyespor Antalya Güneşi: 63-47

Tourism X Boğaziçi Basketbol-Fenerbahçe Gelişim: 80-65

Tarsus Belediyesi-HDI Sigorta Yalova VIP: 88-55

Emlak Konut Gelişim-Botaş Gelişim: 38-75

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Alanya Belediyespor basketbol Türkiye Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title