Basketbol: Kadınlar Federasyon Kupası
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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi takımlarının mücadele ettiği Kadınlar Federasyon Kupası'nda ikinci gün maçları oynandı.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi takımlarının mücadele ettiği Kadınlar Federasyon Kupası'nda ikinci gün maçları oynandı.
Müsabakalarda şu sonuçlar alındı:
Karşıyaka Çarşı Koleji-Elazığ Basketbol: 35-109
Kırklareli Basketbol-Turgutlu Belediyespor: 88-66
Elazığ İl Özel İdare-Diba: 73-55
Urla Belediyesi-Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor: 67-71
İzmit Belediyespor- Alanya Belediyespor Antalya Güneşi: 63-47
Tourism X Boğaziçi Basketbol-Fenerbahçe Gelişim: 80-65
Tarsus Belediyesi-HDI Sigorta Yalova VIP: 88-55
Emlak Konut Gelişim-Botaş Gelişim: 38-75
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor