Üye Girişi
Haberi Paylaş

Basketbol: Kadınlar Federasyon Kupası

Spor Haberleri

Basketbol: Kadınlar Federasyon Kupası

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi takımlarının mücadele edeceği Kadınlar Federasyon Kupası'nda grup maçları bugün oynanan sekiz başladı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi takımlarının mücadele edeceği Kadınlar Federasyon Kupası'nda grup maçları bugün oynanan sekiz başladı.

Maçlarda şu sonuçlar alındı:

Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor-Kırklareli Basketbol: 73-49

Diba-Karşıyaka Çarşı Koleji: 107-43

Turgutlu Belediyespor-Urla Belediyesi: 75-66

Elazığ Basketbol-Elazığ İl Özel İdare: 70-79

Botaş Gelişim-Tourism X Boğaziçi Basketbol: 63-61

HDI Sigorta Yalova VIP-İzmit Belediyespor: 63-79

Fenerbahçe Gelişim-Emlak Konut Gelişim: 22-31

Alanya Belediyesi Antalya Güneşi- Tarsus Belediyesi : 24-49

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Tarsus Belediyesi basketbol Türkiye Spor Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title