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Basketbol heyecanı Denizli'de başladı

Basketbol heyecanı Denizli'de başladı

Spor Haberleri

Denizli'de Basketbol U18 Erkekler Türkiye Şampiyonası 16 takımın katılımıyla start aldı.

Denizli'de Basketbol U18 Erkekler Türkiye Şampiyonası 16 takımın katılımıyla start aldı.

Basketbol U18 Erkekler Türkiye Şampiyonası Denizli'nin ev sahipliğinde bugün sabah saatlerinde başlayan müsabakalarla start aldı. 06-12 Mayıs tarihleri arasında yapılacak ve 16 takımın katılacağı şampiyonada maçlar Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu ile Hasan Güngör Spor Salonunda oynanıyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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