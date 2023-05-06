Basketbol heyecanı Denizli'de başladı
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Denizli'de Basketbol U18 Erkekler Türkiye Şampiyonası 16 takımın katılımıyla start aldı.
Denizli'de Basketbol U18 Erkekler Türkiye Şampiyonası 16 takımın katılımıyla start aldı.
Basketbol U18 Erkekler Türkiye Şampiyonası Denizli'nin ev sahipliğinde bugün sabah saatlerinde başlayan müsabakalarla start aldı. 06-12 Mayıs tarihleri arasında yapılacak ve 16 takımın katılacağı şampiyonada maçlar Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu ile Hasan Güngör Spor Salonunda oynanıyor. - DENİZLİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor