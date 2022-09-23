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Basketbol: Hazırlık maçı

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Basketbol: Hazırlık maçı

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında Beşiktaş'ı 77-52 yendi.

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında Beşiktaş'ı 77-52 yendi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Metro Enerji Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 15-13 önde tamamlayan sarı-lacivertliler, soyunma odasına da 39-24 üstün gitti.

Fenerbahçe Alagöz Holding, üçüncü periyodunu 57-44 önde tamamladığı karşılaşmada parkeden 77-52 üstün ayrıldı.

Müsabakayı, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş da takip etti.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor

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