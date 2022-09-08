Üye Girişi
Haberi Paylaş

Basketbol: Hazırlık maçı

Spor Haberleri

Basketbol: Hazırlık maçı

Basketbol Süper Ligi ekiplerinin oynadığı hazırlık karşılaşmasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 78-73 mağlup etti.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinin oynadığı hazırlık karşılaşmasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 78-73 mağlup etti.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodunu 19-15, devreyi de 36-35 önde kapatan Manisa Büyükşehir Belediyespor, üçüncü periyodu ise 59-51 üstün tamamladı. Ancak son periyotta daha etkili olan Yukatel Merkezefendi Belediyesi, müsabakadan 78-73 galip ayrıldı.

Yukatel Merkezefeni Belediyesi'nde 22 sayı ile oynayan Nikolaos Rogkavopoulos karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Oderah Anosike 16 sayı ile oynadı.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor

Büyükşehir Belediyespor Basketbol Süper Ligi Merkezefendi Manisa Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title