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Basketbol: Hazırlık maçı

Spor Haberleri

Basketbol: Hazırlık maçı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinin karşılaştığı hazırlık maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Aliağa Petkimspor'u 67-66 yendi.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinin karşılaştığı hazırlık maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Aliağa Petkimspor'u 67-66 yendi.

ENKA Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk periyodunu 21-13 önde geçen Manisa Büyükşehir Belediyespor, devreyi de 40-34 üstün tamamladı. Üçüncü periyodu da 52-46 galip geçen Manisa temsilcisi rakibini 67-66 mağlup etti.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Ata Kahraman ile Berkay Sinirlioğlu 15, Aliağa Petkimspor'da Silas Melson 13 sayı ile oynadı.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor

Büyükşehir Belediyespor Basketbol Süper Ligi ING Bank Manisa Spor Haberler

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