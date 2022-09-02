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Basketbol: Hazırlık maçı

Spor Haberleri

Basketbol: Hazırlık maçı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Sırbistan'da oynadığı hazırlık karşılaşmasında FMP Belgrad'ı 80-73 yendi.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Sırbistan'da oynadığı hazırlık karşılaşmasında FMP Belgrad'ı 80-73 yendi.

Belgrad'daki müsabakanın ilk periyodunu 19-18 geride tamamlayan Pınar Karşıyaka, devreyi 39-33 üstün bitirdi. Üçüncü periyodu da 62-53 önde geçen yeşil-kırmızılı ekip, müsabakadan 80-73 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor

Pınar Karşıyaka Sırbistan ING Bank Belgrad Spor Haberler

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