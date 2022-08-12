Basketbol: Hazırlık maçı
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İstanbul'da düzenlenen ve A Milli Erkek Basketbol takımlarının katıldığı hazırlık turnuvasında Ukrayna, Polonya'yı 88-60 yendi.
İstanbul'da düzenlenen ve A Milli Erkek Basketbol takımlarının katıldığı hazırlık turnuvasında Ukrayna, Polonya'yı 88-60 yendi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ikinci gününde Polonya ile Ukrayna karşılaştı.
Müsabakanın ilk çeyreğini 26-17 önde bitiren Ukrayna, devre arasına da 38-32 üstün girdi. İkinci yarıda da iyi oyununu sürdüren Ukrayna, üçüncü çeyreğini 60-48 önde geçtiği maçı 88-60 kazandı.
İlk maçta Türkiye'ye 96-70 yenilen Ukrayna, turnuvadaki üçüncü maçında yarın Slovenya ile karşılaşacak. Polonya ise 14 Ağustos Pazar günü Türkiye ile karşılaşacak.
AA / Emrah Oktay - Spor