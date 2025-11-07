Haberler

Basketbol Ligi Müsabakaları Devam Ediyor

Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne 7, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'ne ise 9. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 6. hafta, dün oynanan Fenerbahçe Opet-BOTAŞ mücadelesiyle başladı.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Fenerbahçe Beko-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)

15.30 Bahçeşehir Koleji-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Sinan Erdem)

18.00 Türk Telekom-Karşıyaka (Ankara)

20.30 TOFAŞ-Bursaspor Basketbol (TOFAŞ)

9 Kasım Pazar:

13.00 Glint Manisa Basket-Trabzonspor (Muradiye)

15.30 Aliağa Petkimspor-Esenler Erokspor (Enka)

18.00 Galatasaray MCT Technic-Mersinspor (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

20.30 Beşiktaş GAİN-Anadolu Efes (Beşiktaş GAİN)

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

14.00 Kocaeli Kadın Basketbol-Dardanel Çanakkale Belediyespor (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

14.00 Nesibe Aydın-Beşiktaş BOA (TOBB ETÜ)

17.00 Çimsa ÇBK Mersin-Melikgazi Kayseri Basketbol (Servet Tazegül)

18.00 Emlak Konut-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Başakşehir)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

20.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Selçuklu Belediyesi)

Yarın:

13.00 Pizzabulls Cedi Osman Basketbol-Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler (Gazanfer Bilge)

14.45 Göztepe-Kipaş İstiklalspor (Altındağ Atatürk)

16.30 Yalovaspor Basketbol-Kocaeli Byükşehir Belediye Kağıtspor (90. Yıl)

18.15 MKE Ankaragücü Basketbol-Darüşşafaka Lassa (TOBB ETÜ)

9 Kasım Pazar:

14.45 Finalspor-iLab Basketbol (TOFAŞ)

16.30 Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol-Gaziantep Basketbol (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

18.15 Fenerbahçe Koleji-OGM Ormanspor (Fenerbahçe Metro Enerji)

10 Kasım Pazartesi:

20.00 Çayırova Belediyesi-Cemefe Gold Haremspor (Çayırova)

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
title
