Basketbol Ligi Müsabakaları Devam Ediyor
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne 7, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'ne ise 9. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne 7, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'ne ise 9. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 6. hafta, dün oynanan Fenerbahçe Opet-BOTAŞ mücadelesiyle başladı.
Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Yarın:
13.00 Fenerbahçe Beko-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)
15.30 Bahçeşehir Koleji-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Sinan Erdem)
18.00 Türk Telekom-Karşıyaka (Ankara)
20.30 TOFAŞ-Bursaspor Basketbol (TOFAŞ)
9 Kasım Pazar:
13.00 Glint Manisa Basket-Trabzonspor (Muradiye)
15.30 Aliağa Petkimspor-Esenler Erokspor (Enka)
18.00 Galatasaray MCT Technic-Mersinspor (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)
20.30 Beşiktaş GAİN-Anadolu Efes (Beşiktaş GAİN)
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Yarın:
14.00 Kocaeli Kadın Basketbol-Dardanel Çanakkale Belediyespor (Şehit Polis Recep Topaloğlu)
14.00 Nesibe Aydın-Beşiktaş BOA (TOBB ETÜ)
17.00 Çimsa ÇBK Mersin-Melikgazi Kayseri Basketbol (Servet Tazegül)
18.00 Emlak Konut-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Başakşehir)
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Bugün:
20.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Selçuklu Belediyesi)
Yarın:
13.00 Pizzabulls Cedi Osman Basketbol-Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler (Gazanfer Bilge)
14.45 Göztepe-Kipaş İstiklalspor (Altındağ Atatürk)
16.30 Yalovaspor Basketbol-Kocaeli Byükşehir Belediye Kağıtspor (90. Yıl)
18.15 MKE Ankaragücü Basketbol-Darüşşafaka Lassa (TOBB ETÜ)
9 Kasım Pazar:
14.45 Finalspor-iLab Basketbol (TOFAŞ)
16.30 Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol-Gaziantep Basketbol (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)
18.15 Fenerbahçe Koleji-OGM Ormanspor (Fenerbahçe Metro Enerji)
10 Kasım Pazartesi:
20.00 Çayırova Belediyesi-Cemefe Gold Haremspor (Çayırova)