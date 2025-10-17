Basketbol: Haftanın programı

Haberler

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 4, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 3, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 6. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şu şekilde:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

19.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Bahçeşehir Koleji (Sinan Erdem)

Yarın:

13.00 Esenler Erokspor-Beşiktaş GAİN (Sinan Erdem)

15.30 Türk Telekom-Aliağa Petkimspor (Ankara)

18.00 Bursaspor Basketbol-Glint Manisa Basket (TOFAŞ)

19 Ekim Pazar:

13.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Trabzonspor (Pamukkale Üniversitesi)

15.30 Galatasaray MCT Technic-Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi)

18.00 Mersinspor-TOFAŞ (Servet Tazegül)

20 Ekim Pazartesi:

19.00 Karşıyaka-Anadolu Efes (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

16.00 Kocaeli Kadın Basketbol-Fenerbahçe Opet (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

17.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Melikgazi Kayseri Basketbol (Sinan Erdem)

19 Ekim Pazar:

14.00 BOTAŞ-Çimsa ÇBK Mersin (Ankara)

15.00 Dardanel Çanakkale Belediyespor-Nesibe Aydın (Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi)

17.00 Beşiktaş Boa-OGM Ormanspor (Beşiktaş GAİN)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Yarın:

14.45 OGM Ormanspor-Pizzabulls Cedi Osman Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)

16.30 Fenerbahçe Koleji-Yalovaspor Basketbol (Fenerbahçe Metro Enerji)

19 Ekim Pazar:

13.00 iLab Basketbol-Cemefe Gold Haremspor (Beşiktaş GAİN)

14.45 Darüşşafaka Lassa-Konya Büyükşehir Belediyespor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

16.30 TED Ankara Kolejliler-Göztepe Basketbol (Gölbaşı)

18.15 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Finalspor (Kocaeli Atatürk)

20 Ekim Pazartesi:

17.00 Gaziantep Basketbol-MKE Ankaragücü Basketbol (Karataş Şahinbey)

17.00 Kipaş İstiklalspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Kahramanmaraş Merkez)

20.00 Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol-Çayırova Belediyesi (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
