Üye Girişi
Haberler

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde haftanın maçları

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 25, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 31. hafta karşılaşmaları yapılacak. ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde de play-off yarı final maçları oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, oynanacak mücadelelerin programı şu şekilde:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

18.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Reeder Samsunspor (Gazanfer Bilge)

18.00 Çağdaş Bodrumspor-Galatasaray Ekmas (Menteşe)

20.30 Bursaspor İnfo Yatırım-TOFAŞ (Tofaş)

Yarın:

13.00 Türk Telekom-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Ankara)

15.30 Darüşşafaka Lassa-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

18.00 Pınar Karşıyaka-Bahçeşehir Koleji (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Play-off yarı final:

Bugün:

14.30 ÇBK Mersin-Beşiktaş BOA (Edip Buran) (2. maç)

19.00 Fenerbahçe Alagöz Holding-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Fenerbahçe Metro Enerji) (İlk maç)

2 Nisan Salı:

20.30 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Fenerbahçe Alagöz Holding (Ahmet Cömert) (2. maç)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

15.30 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Çayırova Belediyesi (Altındağ Atatürk)

17.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Finalspor (Kurtdereli)

Yarın:

13.00 Sigortam.net-Konyaspor (BJK Emlakjet)

14.00 OGM Ormanspor-Fenerbahçe Koleji Novotel (M. Sait Zarifoğlu)

14.00 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Esenler Erokspor (Kocaeli Atatürk)

15.00 Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Kapaklıspor (Gölbaşı)

16.00 Gaziantep Basketbol-Mersin Büyükşehir Belediyesi (Karataş Şahinbey)

17.00 Pizza Lazza Haremspor-MKE Ankaragücü Ikon Menkul (Şehit Mustafa Özel)

20.00 Semt77 Yalovaspor-Alagöz Holding Iğdır Basketbol (90. Yıl)

Kaynak: AA / Spor

Basketbol Sigorta Türkiye Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Serik Belediyesi hangi parti? Serik Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2019 İstanbul Serik yerel seçim sonuçları! Pazartesi bankalar açık mı? Seçimden sonra Pazartesi bankalar çalışıyor mu, saat kaça kadar çalışıyor? 29 MART BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? İstanbul'da yangın mı var? İstanbul'da nerede, ne yangını var son dakika! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 29 Mart Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Moritanya'da bir kadın evlenmek istiyorsa kaç kilo olmalıdır? Survivor Bil Bakalım soru cevaplar 29 Mart 2024 Cuma! Basketbol tarihinde bir oyuncu kariyerinde en fazla toplam kaç sayı atmıştır? Survivor Bil Bakalım soru cevaplar 29 Mart 2024 Cuma! Dünyanın en uzun öküzü günde kaç litre su içer? Survivor Bil Bakalım soru cevaplar 29 Mart 2024 Cuma! FACEBOOK CUMA MESAJLARI 2024: Resimli, en iyi, en yeni Facebook Cuma mesajları! RESİMLİ HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI | Hadisli Cuma mesajı! En güzel resimli cuma mesajları! Cuma mesajları, resimli Cuma mesajları! Kısa Cuma mesajları En yeni Cuma mesajları neler? Kısa, ayetli ve anlamlı Cuma mesajları hangisi? EN İYİ CUMA MESAJLARI: Whatsapp, Facebook Ayetli, resimli, kısa Cuma mesajları! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 29 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 29 Mart Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 29 Mart 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler?
title