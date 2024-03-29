Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde haftanın maçları

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 25, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 31. hafta karşılaşmaları yapılacak. ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde de play-off yarı final maçları oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, oynanacak mücadelelerin programı şu şekilde:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

18.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Reeder Samsunspor (Gazanfer Bilge)

18.00 Çağdaş Bodrumspor-Galatasaray Ekmas (Menteşe)

20.30 Bursaspor İnfo Yatırım-TOFAŞ (Tofaş)

Yarın:

13.00 Türk Telekom-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Ankara)

15.30 Darüşşafaka Lassa-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

18.00 Pınar Karşıyaka-Bahçeşehir Koleji (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Play-off yarı final:

Bugün:

14.30 ÇBK Mersin-Beşiktaş BOA (Edip Buran) (2. maç)

19.00 Fenerbahçe Alagöz Holding-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Fenerbahçe Metro Enerji) (İlk maç)

2 Nisan Salı:

20.30 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Fenerbahçe Alagöz Holding (Ahmet Cömert) (2. maç)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

15.30 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Çayırova Belediyesi (Altındağ Atatürk)

17.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Finalspor (Kurtdereli)

Yarın:

13.00 Sigortam.net-Konyaspor (BJK Emlakjet)

14.00 OGM Ormanspor-Fenerbahçe Koleji Novotel (M. Sait Zarifoğlu)

14.00 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Esenler Erokspor (Kocaeli Atatürk)

15.00 Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Kapaklıspor (Gölbaşı)

16.00 Gaziantep Basketbol-Mersin Büyükşehir Belediyesi (Karataş Şahinbey)

17.00 Pizza Lazza Haremspor-MKE Ankaragücü Ikon Menkul (Şehit Mustafa Özel)

20.00 Semt77 Yalovaspor-Alagöz Holding Iğdır Basketbol (90. Yıl)