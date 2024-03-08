Türkiye Basketbol Ligi ve Süper Liglerinde Bu Hafta Maçlar

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 22'nci, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Sigorta Basketbol Ligleri ise 28'inci hafta maçlarına sahne olacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 3 ligde oynanacak karşılaşmaların programı şu şekilde:

Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Reeder Samsunspor- Türk Telekom (Mustafa Dağıstanlı)

15.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Aliağa Petkimspor (Muradiye)

18.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket- Fenerbahçe Beko (Pamukkale Üniversitesi)

20.30 Galatasaray Ekmas-Darüşşafaka Lassa (Sinan Erdem)

10 Mart Pazar:

13.00 Pınar Karşıyaka-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

15.30 TOFAŞ-Anadolu Efes (Tofaş)

18.00 Beşiktaş Emlakjet-Çağdaş Bodrumspor (BJK Emlakjet)

20.30 Bahçeşehir Koleji-Bursaspor İnfo Yatırım (Ülker)

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

14.00 Emlak Konut-Nesibe Aydın (Başakşehir)

14.30 Çankaya Üniversitesi- Fenerbahçe Alagöz Holding (Ankara)

15.00 İlkem Yapı Tarsusspor- Bursa Uludağ Basketbol (Servet Tazegül)

15.00 Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)

10 Mart Pazar:

13.30 Beşiktaş-Botaş (BJK Emlakjet)

16.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor (Kadir Has Kongre Merkezi)

16.00 OGM Ormanspor-ÇBK Mersin (M. Sait Zarifoğlu)

Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

15.00 Alagöz Holding Iğdır Basketbol-OGM Ormanspor (Iğdır Kazım Karabekir)

17.00 Finalspor-Esenler Erokspor (Naim Süleymanoğlu)

Yarın:

18.15 Kapaklıspor-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)

10 Mart Pazar:

14.00 Fenerbahçe Koleji Novotel-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Fenerbahçe Metro Enerji)

15.45 MKE Ankaragücü Ikon Menkul-Semt77 Yalovaspor (TOBB ETÜ)

17.30 Konyaspor-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (Selçuklu Belediyesi)

19.00 Pizza Lazza Haremspor-Sigortam Net (Şehit Mustafa Özel)

11 Mart Pazartesi:

17.00 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Edip Buran)

20.00 Çayırova Belediyesi-Gaziantep Basketbol (Çayırova)