ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 25. hafta maçları yapılacak

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 25. hafta maçları yapılacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise Türkiye Kupası karşılaşmaları nedeniyle bu hafta müsabaka yapılmayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2 ligde oynanacak maçların programı şöyle:

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

17.00 ÇBK Mersin-Melikgazi Kayseri Basketbol (Servet Tazegül)

18 Şubat Pazar:

14.00 OGM Ormanspor-Çankaya Üniversitesi (M. Sait Zarifoğlu)

14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Nesibe Aydın (Hatay Merkez)

15.00 Fenerbahçe Alagöz Holding-Beşiktaş (Fenerbahçe Metro Enerji)

15.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol (Ahmet Cömert)

17.30 Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor-İlkem Yapı Tarsusspor (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

19 Şubat Pazartesi:

18.00 BOTAŞ-Bursa Uludağ Basketbol (Ankara)

Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

15.30 OGM Ormanspor-MKE Ankaragücü Ikon Menkul (M. Sait Zarifoğlu)

Yarın:

13.00 Fenerbahçe Koleji Novotel-Alagöz Holding Iğdır Basketbol (Fenerbahçe Metro Enerji)

14.45 Finalspor-Kapaklıspor (Naim Süleymanoğlu)

16.30 Esenler Erokspor-Mersin Büyükşehir Belediyesi (Başakşehir)

17.30 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Konyaspor (Kocaeli Atatürk)

18 Şubat Pazar:

14.00 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Gaziantep Basketbol (Altındağ Atatürk)

15.45 Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Pizza Lazza Haremspor (Gölbaşı)

17.30 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Çayırova Belediyesi (Kurtdereli)

19 Şubat Pazartesi:

18.00 Semt77 Yalovaspor-Sigortam Net (90. Yıl)