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Basketbol: Haftanın programı

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 11. hafta maçları yapılacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 11. hafta maçları yapılacak. ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ile Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'ne ise 14. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

19.00 Çağdaş Bodrumspor-Reeder Samsunspor (Menteşe)

Yarın:

15.30 Beşiktaş Emlakjet-Bahçeşehir Koleji (BJK Emlakjet)

18.00 Pınar Karşıyaka-Galatasaray Ekmas (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

20.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-TOFAŞ (Gazanfer Bilge)

10 Aralık Pazar:

13.00 Darüşşafaka Lassa-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

15.30 Türk Telekom-Aliağa Petkimspor (Ankara)

18.00 Bursaspor İnfo Yatırım-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (TOFAŞ)

11 Aralık Pazartesi:

19.00 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Bugün:

14.00 Çankaya Üniversitesi-Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor (Ankara)

19.00 Beşiktaş-Bursa Uludağ Basketbol (BJK Emlakjet)

Yarın:

14.00 Emlak Konut-ÇBK Mersin (Şehit Mustafa Özel)

16.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Kadir Has Kongre Merkezi)

10 Aralık Pazar:

14.00 OGM Ormanspor-Galatasaray Çağdaş Faktoring (M. Sait Zarifoğlu)

14.30 Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol-BOTAŞ (Kepez Turgut Özal)

15.30 İlkem Yapı Tarsusspor-Nesibe Aydın (Servet Tazegül)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

17.00 Finalspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Naim Süleymanoğlu)

Yarın:

13.00 Alagöz Holding Iğdır Basketbol-Semt77 Yalovaspor (Iğdır Kazım Karabekir)

14.45 Fenerbahçe Koleji Novotel-OGM Ormanspor (Fenerbahçe Metro Enerji)

16.30 Çayırova Belediyespor-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Çayırova)

18.15 Esenler Erokspor-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Şehit Mustafa Özel)

10 Aralık Pazar:

14.00 Kapaklıspor-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)

15.45 Konyaspor-Sigortam.Net (Selçuklu Belediyesi)

17.30 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Gaziantep Basketbol (Edip Buran)

11 Aralık Pazartesi:

18.00 MKE Ankaragücü IKON Menkul-Pizza Lazza Haremspor (TOBB ETÜ)

Kaynak: AA / Spor

Basketbol Süper Ligi basketbol Sigorta Türkiye Basketbol Spor Haberler

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