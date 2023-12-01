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Basketbol: Haftanın programı

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ile Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 13. hafta müsabakaları yapılacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ile Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 13. hafta müsabakaları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şu şekilde:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

19.00 Bahçeşehir Koleji-Pınar Karşıyaka (Ülker Spor ve Etkinlik)

Yarın:

13.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Türk Telekom (Muradiye)

15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Darüşşafaka Lassa (Pamukkale Üniversitesi)

18.00 Reeder Samsunspor-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Mustafa Dağıstanlı)

20.30 Beşiktaş Emlakjet-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

3 Aralık Pazar:

15.30 Aliağa Petkimspor-Anadolu Efes (ENKA)

18.00 TOFAŞ-Bursaspor İnfo Yatırım (TOFAŞ)

20.30 Galatasaray Ekmas-Çağdaş Bodrumspor (Sinan Erdem)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

14.00 Fenerbahçe Alagöz Holding-Çankaya Üniversitesi (Fenerbahçe Metro Enerji)

14.30 Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor-Melikgazi Kayseri Basketbol (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

15.00 BOTAŞ-Beşiktaş (Ankara)

16.00 ÇBK Mersin-OGM Ormanspor (Servet Tazegül)

3 Aralık Pazar:

13.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol (Hatay Merkez)

16.30 Nesibe Aydın-Emlak Konut (TOBB ETÜ)

4 Aralık Pazartesi:

15.00 Bursa Uludağ Basketbol-İlkem Yapı Tarsusspor (TOFAŞ)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

16.30 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Fenerbahçe Koleji Novotel (Kocaeli Atatürk)

Yarın:

13.00 OGM Ormanspor-Finalspor (M. Sait Zarifoğlu)

14.45 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Esenler Erokspor (Altındağ Atatürk)

16.30 Pizza Lazza Haremspor-Çayırova Belediyesi (Şehit Mustafa Özel)

18.15 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Kapaklıspor (Kurtdereli)

3 Aralık Pazar:

13.00 MKE Ankaragücü Ikon Menkul-Sigortam Net (TOBB ETÜ)

15.45 Gaziantep Basketbol-Konyaspor (Karataş Şahinbey)

17.30 Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Alagöz Holding Iğdır Basketbol (Gölbaşı)

4 Aralık Pazartesi:

18.00 Semt77 Yalovaspor-Mersin Büyükşehir Belediyespor (90. Yıl)

Kaynak: AA / Spor

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