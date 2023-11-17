Basketbol: Haftanın programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 8'inci, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 11'inci hafta maçları oynanacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 8'inci, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 11'inci hafta maçları oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şu şekilde:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

19.00 Galatasaray Ekmas-Bursaspor İnfo Yatırım (Sinan Erdem)

Yarın:

13.00 Reeder Samsunspor-Darüşşafaka Lassa (Mustafa Dağıstanlı)

15.30 TOFAŞ-Türk Telekom (TOFAŞ)

18.00 Beşiktaş Emlakjet-Aliağa Petkimspor (BJK Emlakjet)

19 Kasım Pazar:

15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Anadolu Efes (Pamukkale Üniversitesi)

18.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Beko (Muradiye)

20.30 Bahçeşehir Koleji-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)

20 Kasım Pazartesi:

19.00 Pınar Karşıyaka-Çağdaş Bodrumspor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

15.30 BOTAŞ-Nesibe Aydın (Ankara)

19 Kasım Pazar:

14.00 ÇBK Mersin-Çankaya Üniversitesi (Servet Tazegül)

14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-İlkem Yapı Tarsusspor (Hatay Merkez)

15.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Melikgazi Kayseri Basketbol (Ahmet Cömert)

16.00 Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor-Beşiktaş (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

16.30 Fenerbahçe Alagöz Holding-Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol (Metro Enerji)

17.00 Bursa Uludağ Basketbol-Emlak Konut (TOFAŞ)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

18.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Kurtdereli)

Yarın:

13.00 Sigortam Net-Pizza Lazza Haremspor (BJK Emlakjet)

14.45 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Fenerbahçe Koleji Novotel (Altındağ Atatürk)

16.30 Gaziantep Basketbol-Çayırova Belediyespor (Karataş Şahinbey)

18.15 Esenler Erokspor-Finalspor (Ahmet Cömert)

19 Kasım Pazar:

14.00 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Kapaklıspor (Kocaeli Atatürk)

15.45 Semt77 Yalovaspor-MKE Ankaragücü Ikon Menkul (90. Yıl)

17.30 Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Konyaspor (Gölbaşı)

18.00 OGM Ormanspor-Alagöz Holding Iğdır Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)