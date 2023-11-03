Basketbol: Haftanın programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 6. hafta maçları yapılacak. ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ile Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'ne ise 9. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Çağdaş Bodrumspor-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Menteşe)

15.30 Bahçeşehir Koleji-Darüşşafaka Lassa (Ülker Spor ve Etkinlik)

18.00 Beşiktaş Emlakjet-Manisa Büyükşehir Belediyespor (BJK Emlakjet Spor Kompleksi)

5 Kasım Pazar:

13.00 Pınar Karşıyaka-Bursaspor İnfo Yatırım (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

15.30 Reeder Samsunspor-Anadolu Efes (Mustafa Dağıstanlı)

18.00 Galatasaray Ekmas-Türk Telekom (Sinan Erdem)

20.30 TOFAŞ-Fenerbahçe Beko (TOFAŞ)

6 Kasım Pazartesi:

19.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Aliağa Petkimspor (Pamukkale Üniversitesi)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Bugün:

16.00 Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor-Nesibe Aydın (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

17.00 Fenerbahçe Alagöz Holding-İlkem Yapı Tarsusspor (Fenerbahçe Metro Enerji)

Yarın:

13.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Bursa Uludağ Basketbol (Hatay Merkez)

14.00 ÇBK Mersin-Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol (Servet Tazegül)

15.00 BOTAŞ-Emlak Konut (TOBB ETÜ)

16.00 OGM Ormanspor-Melikgazi Kayseri Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)

16.30 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Beşiktaş (Ahmet Cömert)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

15.30 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Finalspor (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)

Yarın:

13.00 Fenerbahçe Koleji Novotel-Kapaklıspor (Fenerbahçe Metro Enerji)

14.45 Gaziantep Basketbol-Sigortam.Net (Karataş Şahinbey)

16.30 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-MKE Ankaragücü IKON Menkul (Kurtdereli)

18.15 Semt77 Yalovaspor-Pizza Lazza Haremspor (90. Yıl)

5 Kasım Pazar:

14.00 Esenler Erokspor-Alagöz Holding Iğdır Basketbol (Ahmet Cömert)

15.45 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Mersin Büyükşehir Belediyesi (Kocaeli Atatürk)

17.30 Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Çayırova Belediyesi (Gölbaşı)

6 Kasım Pazartesi:

18.00 OGM Ormanspor-Konyaspor (M. Sait Zarifoğlu)