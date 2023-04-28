Basketbol: Haftanın programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ile Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde 27. hafta karşılaşmaları oynanacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ile Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde 27. hafta karşılaşmaları oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Aliağa Petkimspor-TOFAŞ (ENKA)

15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Gaziantep Basketbol (Pamukkale Üniversitesi)

18.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-AYOS Konyaspor Basketbol (Gazanfer Bilge)

30 Nisan Pazar:

13.00 Darüşşafaka Lassa-Beşiktaş Emlakjet (Volkswagen Arena)

18.00 Frutti Extra Bursaspor-Pınar Karşıyaka (TOFAŞ)

1 Mayıs Pazartesi:

19.00 Bahçeşehir Koleji-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Ülker Spor ve Etkinlik)

Ligde Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko ve Türk Telekom-Galatasaray Nef maçları ertelendi.

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

18.00 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Ankaragücü Mamak Belediyesi (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

Yarın:

14.00 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Antalya Güneşi (Edip Buran)

15.45 Finalspor-Sigortam.Net (Naim Süleymanoğlu)

17.30 Yılyak Samsunspor Basketbol-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)

30 Nisan Pazar:

14.00 Depomaxx Haremspor-OGM Ormanspor (Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi)

15.45 Fenerbahçe Koleji DS Energy-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Fenerbahçe Metro Enerji)

17.30 Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Akran Gemlik Basketbol (Gölbaşı)

1 Mayıs Pazartesi:

18.00 Semt77 Yalovaspor-Çağdaş Bodrumspor (90. Yıl)