Basketbol: Haftanın programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ile Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde 26. hafta karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ile Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde 26. hafta karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

19.00 Fenerbahçe Beko-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Ülker Spor ve Etkinlik)

Yarın:

13.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Frutti Extra Bursaspor (Muradiye)

15.30 TOFAŞ-Anadolu Efes (TOFAŞ)

18.00 Gaziantep Basketbol-Türk Telekom (Ahmet Cömert)

20.30 Galatasaray Nef-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Sinan Erdem)

23 Nisan Pazar:

13.00 Pınar Karşıyaka-Darüşşafaka Lassa (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

15.30 AYOS Konyaspor Basketbol-Bahçeşehir Koleji (Selçuklu Belediyesi)

18.00 Beşiktaş Emlakjet-Aliağa Petkimspor (BJK Emlakjet)

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

15.30 Sigortam.net-Mersin Büyükşehir Belediyesi (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

Yarın:

14.00 Antalya Güneşi-Depomaxx Haremspor (Kepez Turgut Özal)

14.00 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Kocaeli Atatürk)

15.45 Çağdaş Bodrumspor-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (Bodrum)

17.30 OGM Ormanspor-Semt77 Yalovaspor (M. Sait Zarifoğlu)

23 Nisan Pazar:

15.45 Ankaragücü Mamak Belediyesi-Yılyak Samsunspor Basketbol (Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu)

17.30 Akran Gemlik Basketbol-Fenerbahçe Koleji DS Energy (Gemlik)

24 Nisan Pazartesi:

18.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Finalspor (Kurtdereli)