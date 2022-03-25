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Basketbol: Haftanın programı

AA - Emre Doğan - Spor
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Basketbol: Haftanın programı

ING Basketbol Süper Ligi'nde 25. hafta, Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 24. hafta müsabakaları oynanacak.

KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde 25. hafta, Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 24. hafta müsabakaları oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Gaziantep Basketbol-Büyükçekmece Basketbol (Karataş Şahinbey)

15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-TOFAŞ (Pamukkale Üniversitesi)

18.00 Frutti Extra Bursaspor-Darüşşafaka (Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi)

20.15 Semt77 Yalovaspor-Türk Telekom (90. Yıl)

27 Mart Pazar:

13.00 Bahçeşehir Koleji-HDI Sigorta Afyon Belediyespor (Ülker Spor ve Etkinlik)

15.30 Anadolu Efes-Aliağa Petkimspor (Sinan Erdem)

18.00 Beşiktaş Icrypex-Galatasaray Nef (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

20.15 Pınar Karşıyaka-Fenerbahçe Beko (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

18.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Finalspor (Edip Buran)

Yarın:

14.00 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor-Mamak Belediyespor (Darıca)

15.45 Samsunspor-HDI Sigorta Antalya Güneşi (Mustafa Dağıstanlı)

17.30 OGM Ormanspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)

27 Mart Pazar:

14.00 Akhisar Belediye Basketbol-Fethiye Belediyespor (Akhisar Belediye)

15.45 TED Ankara Kolejliler-Beysu Konyaspor Basketbol (TOBB ETÜ)

17.30 Akran Gemlik Basketbol-Sigortam.net (Gemlik)

28 Mart Pazartesi:

17.00 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)

AA / Emre Doğan - Spor

Basketbol Süper Ligi, Karşıyaka, basketbol, Türkiye, Spor, Haberler

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