Basketbol: Haftanın programı
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ING Basketbol Süper Ligi'nde 25. hafta, Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 24. hafta müsabakaları oynanacak.
KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde 25. hafta, Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 24. hafta müsabakaları oynanacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
Yarın:
13.00 Gaziantep Basketbol-Büyükçekmece Basketbol (Karataş Şahinbey)
15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-TOFAŞ (Pamukkale Üniversitesi)
18.00 Frutti Extra Bursaspor-Darüşşafaka (Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi)
20.15 Semt77 Yalovaspor-Türk Telekom (90. Yıl)
27 Mart Pazar:
13.00 Bahçeşehir Koleji-HDI Sigorta Afyon Belediyespor (Ülker Spor ve Etkinlik)
15.30 Anadolu Efes-Aliağa Petkimspor (Sinan Erdem)
18.00 Beşiktaş Icrypex-Galatasaray Nef (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
20.15 Pınar Karşıyaka-Fenerbahçe Beko (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi
Bugün:
18.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Finalspor (Edip Buran)
Yarın:
14.00 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor-Mamak Belediyespor (Darıca)
15.45 Samsunspor-HDI Sigorta Antalya Güneşi (Mustafa Dağıstanlı)
17.30 OGM Ormanspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)
27 Mart Pazar:
14.00 Akhisar Belediye Basketbol-Fethiye Belediyespor (Akhisar Belediye)
15.45 TED Ankara Kolejliler-Beysu Konyaspor Basketbol (TOBB ETÜ)
17.30 Akran Gemlik Basketbol-Sigortam.net (Gemlik)
28 Mart Pazartesi:
17.00 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)
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