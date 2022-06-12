Basketbol Gençler Ligi'nde şampiyonlar belli oldu - Haberler

Basketbol Gençler Ligi'nde şampiyonlar belli oldu Basketbol Gençler Ligi'nde 2021-2022 sezonunda erkeklerde Gaziantep Basketbol, kızlarda ise Emlak Konut şampiyon oldu. Basketbol Gençler Ligi'nde 2021-2022 sezonunda erkeklerde Gaziantep Basketbol, kızlarda ise Emlak Konut şampiyon oldu. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan final müsabakalarında kızlarda Emlak Konut, BOTAŞ'la, erkeklerde ise Gaziantep Basketbol, Beşiktaş'la karşılaştı. Günün ilk finalinde BOTAŞ'ı 64-45 yenen Emlak Konut, şampiyonluğa uzandı. Erkeklerde de Gaziantep Basketbol, çekişmeli geçen finalde Beşiktaş'ı 74-72 yenerek sezonu şampiyonlukla tamamladı. İki final müsabakasının ardından da düzenlenen törenle kupalar ve madalyalar takdim edildi. AA / Erkan Tiryaki - Spor Spor Haberler

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