Haberler

Basketbol Gençler Ligi 2025-2026 Sezonu Başlıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Basketbol Gençler Ligi'nde 2025-2026 sezonu 9 Kasım'da başlayacak. Erkekler ve kızlar kategorisinde 16'şar takımın mücadele edeceği lig, yeni formatıyla dikkat çekecek. Maçlar Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak ve 19 Nisan 2026'da normal sezonu tamamlanacak.

Basketbol Gençler Ligi'nde 2025-2026 sezonu, 9 Kasım Pazar günü başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından genç basketbolcuların kariyer gelişimini desteklemek amacıyla 2017'de hayata geçirilen ligde bu sezon, yeni format uygulanacak.

Organizasyonda tüm maçlara Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi ev sahipliği yapacak.

Erkekler ve kızlar kategorisinde 16'şar takımın mücadele edeceği Gençler Ligi, 5 pencere üzerinden oynanacak. Takımlar, her pencerede 3'er olmak üzere toplam 15 maça çıkacak.

17-18 yaşındaki oyuncuların mücadele ettiği ligde ekipler, kadrolarında 19 yaşında en fazla 2 oyuncuya da yer verebilecek.

Basketbol Gençler Ligi'nde normal sezon, 19 Nisan 2026'da tamamlanacak. Şampiyon takımların belli olacağı Dörtlü Final ise 16-17 Mayıs 2026'da düzenlenecek.

Takvim

Basketbol Gençler Ligi'nde ilk pencere maçları 9-11 Kasım'da yapılacak.

İkinci pencere müsabakalarının 19-21 Aralık'ta oynanacağı ligde son 3 pencere ise 2026'da organize edilecek.

Üçüncü pencere karşılaşmaları 13-15 Şubat, dördüncü pencere mücadeleleri 16-18 Mart, beşinci ve son pencere maçları da 17-19 Nisan'da oynanacak.

Normal sezonu ilk 4'te tamamlayan takımlar, Dörtlü Final bileti alacak. Şampiyonluk ipini göğüsleyecek ekipler ise 16-17 Mayıs'ta düzenlenecek Dörtlü Final sonucunda belli olacak.

Takımlar

Basketbol Gençler Ligi'nde erkekler ve kızlar kategorilerinde 16'şar takım mücadele edecek.

Erkeklerde Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yer alan 16 takım boy gösterecek.

Kızlarda ise Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde boy gösteren 11 ekibin yanı sıra özel davetiyeyle 5 takım yer alacak.

Ligde mücadele edecek takımlar şöyle:

Erkekler: Aliağa Petkimspor, Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş, Bursaspor TatildeKirala.com, Esenler Erokspor, Fenerbahçe Beko, Galatasaray, Karşıyaka, Manisa Basket, Merkezefendi Belediyesi Basket, Mersinspor, Onvo Büyükçekmece Basketbol, TOFAŞ, Trabzonspor, Türk Telekom

Kızlar: Adana Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş, BOTAŞ, Çankaya Üniversitesi, ÇİMSA ÇBK Mersin, Dardanel Çanakkale Belediyespor, Emlak Konut, Eskişehir Çağdaş Kolejliler, Fenerbahçe, Galatasaray, İzmir Ege Gelişim, Kocaeli Kadın Basketbol, Melikgazi Kayseri Basketbol, Nesibe Aydın, OGM Ormanspor, TED Ankara Kolejliler

Tarihçe

Basketbol Gençler Ligi, 2017'de "Sahne Gençlerin" sloganıyla kuruldu.

Genç basketbolcuların kariyer gelişimini desteklemek amacıyla hayata geçirilen ligde 2021'e kadar sadece erkekler kategorisindeki takımlar mücadele etti.

Organizasyonda 2020-2021 sezonunda itibaren kızlar kategorisindeki ekipler de yer almaya başladı.

Türk oyuncuların daha fazla süre almaları, inisiyatif kullanma becerilerini geliştirmeleri, oynama alışkanlığı kazanmaları ve yüksek mücadele atmosferinde profesyonel kariyerlerine hazırlanmalarının hedeflendiği Gençler Ligi'nde Alperen Şengün, Adem Bona ve Yiğitcan Saybir'in de arasında yer aldığı birçok milli oyuncu mücadele etti.

Şampiyonlar ve MVP'ler

Basketbol Gençler Ligi'nde şampiyon olan takımlar ve En Değerli Oyuncu (MVP) seçilen isimler şöyle:

Erkekler

SezonTakımMVP
2017-2018Anadolu EfesYiğitcan Saybir
2018-2019BanvitAlperen Şengün
2020-2021Fenerbahçe BekoYiğit Onan
2021-2022Gaziantep BasketbolEmirali Göktürk
2022-2023Anadolu EfesEmre Melih Tunca
2023-2024Anadolu EfesEmre Melih Tunca
2024-2025BeşiktaşYağız Aksu
NOT: 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamadı.

Kızlar

SezonŞampiyonMVP
2020-2021BOTAŞBurcu Büyükayan
2021-2022Emlak KonutBerfin Sertoğlu
2022-2023Fenerbahçeİrem Erdik
2023-2024FenerbahçeSudenur Akarpa
2024-2025BOTAŞİdil Yeniçulha

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
Papara kullanıcı bakiyelerinin iade sürecini başlattı

Faaliyet izni iptal edilen kuruluş paraları iade etmeye başladı
Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın biletlerini kesti

Neşteri vurdu! 2 yıldıza "Güle güle" dedi
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı

Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı
Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...

Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...
Q Yatırım Bankası'na tefecilik soruşturması! 3 yönetici gözaltında

Türkiye'nin dev yatırım bankasına soruşturma! 3 yönetici gözaltında
Sabıkalı sevgili, kadın gardiyana yapay zekayla oluşturduğu görüntüyle şantaj yaptı

Kadın gardiyana müstehcen videolu şantaj! CİMER'e bile mesaj yazmışlar
Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi

Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi
Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor! Yayın tarihi belli oldu

Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba

Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.