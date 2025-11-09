Basketbol Gençler Ligi 2025-2026 Sezonu Başladı
Basketbol Gençler Ligi'nde 2025-2026 sezonunun ilk gününde erkekler ve kızlar kategorisinde 16'şar takım mücadele ediyor. Müsabakalar Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.
Basketbol Gençler Ligi'nde 2025-2026 sezonunun perdesi açıldı.
Erkekler ve kızlar kategorisinde 16'şar takımın mücadele ettiği ligde ilk pencere müsabakaları başladı.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı Gençler Ligi'nin ilk gününde toplam 16 müsabaka oynanacak.
Ligde birinci pencere, yarın ve 11 Kasım Salı günü yapılacak 16'şar maçla tamamlanacak.
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor