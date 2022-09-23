Basketbol: Frutti Extra Cup Spor Haberleri Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'un ev sahibi olduğu Frutti Extra Cup Turnuvası'nda Galatasaray Nef, Aliağa Petkim'i 69-64 mağlup ederek finale kaldı. Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'un ev sahibi olduğu Frutti Extra Cup Turnuvası'nda Galatasaray Nef, Aliağa Petkim'i 69-64 mağlup ederek finale kaldı. Turnuvanın yarı final maçında Aliağa Petkim ile Galatasaray Nef, Barış Spor Salonu'nda karşılaştı. Maça etkili başlayan Galatasaray Nef, çeyrek genelindeki iyi oyunuyla ilk periyotu 23-17 önde kapattı. İkinci çeyrekte özellikle Ennis'in dış atışlarıyla skor üretmeye devam eden sarı-kırmızılılar, soyunma odasına 39-33 üstün girdi. Üçüncü çeyrekte Aliağa Petkim farkı kapatmak için baskılı bir oyun sergilese de Galatasaray Nef, final periyoduna 53-49 önde gitti. Son periyotta Aliağa Petkim sert savunma ve etkili hücumlarla skoru lehine çevirmeyi başarsa da son bölümü daha iyi oynayan Galatasaray Nef, parkeden 69-64 galip ayrıldı. Finale kalan Galatasaray Nef, Büyükçekmece Basketbol ile Frutti Extra Bursaspor maçının galibiyle finalde karşılaşacak. Spor Kaynak: AA / Sergen Sezgin Galatasaray basketbol Petkim Nef Spor Haberler

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