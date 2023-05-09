Basketbol finallerinden önce son durak Aydın oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığı 2022/2023 faaliyet programında yer alan ve Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Okul Sporları Yıldız Kız-Erkek Basketbol Yarı Finali, Aydın'ın ev sahipliğinde başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığı 2022/2023 faaliyet programında yer alan ve Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Okul Sporları Yıldız Kız-Erkek Basketbol Yarı Finali, Aydın'ın ev sahipliğinde başladı.

Atatürk Spor Salonu'nda seremoni ile başlayan yarı final maçlarına 6 ilden toplam 200 sporcu ve antrenör katıldı. Müsabakalarda Ankara, İstanbul, Denizli, Antalya, İzmir, Bursa illerinden gelen basketbol takımları mücadele edecek. Büyük bir heyecanla başlayan maçlarda, geldikleri illeri en iyi şekilde temsil etmek için özgün yeteneklerini ve takım oyunlarını sergileyen Yıldız Kız-Erkek sporcular parkede ter döktü. Üç gün boyunca sürecek basketbol yarı final müsabakalarının sonunda dereceye giren takımlar, final bileti alarak 01-05 Haziran 2023 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek olan Türkiye Finalleri'ne gitmeye hak kazanacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, spor şehri Aydın'ın Basketbol Yarı Final müsabakalarında ev sahibi olmasından gurur duyduğunu belirterek müsabakalarda mücadele verecek takımlara başarılar diledi. - AYDIN