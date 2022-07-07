Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde normal sezon grupları belirlendi Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu grupları belli oldu. Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu grupları belli oldu. İsviçre'nin Mies kasabasındaki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından normal sezona doğrudan katılma hakkı kazanan 28 takım ve ön elemeden gelecek 4 ekip, dörderli 8 gruba ayrıldı. Buna göre, Türk kulüplerinden Pınar Karşıyaka B Grubu, Galatasaray Nef C Grubu, Bahçeşehir Koleji D Grubu, Darüşşafaka ise E Grubu'nda yer aldı. 4 Ekim'de başlayacak normal sezon karşılaşmaları, aralık ayında sona erecek. Gruplarını ilk sırada bitirenler, son 16 turuna yükselecek. Gruplarda 2 ve 3'üncü sırayı alan takımlar ise play-in turnuvası oynayacak. Eşleşmelerde 2 galibiyete ulaşan 8 ekip, son 16 turuna çıkacak. Normal sezon gruplarının dağılımı şöyle: A Grubu: SIG Strasbourg (Fransa), Falco Szombathely (Macaristan), UCAM Marcia (İspanya), Ön elemelerden gelecek takım B Grubu: Pınar Karşıyaka, AEK (Yunanistan), Telekom Bonn (Almanya), Reggio Emilia (İtalya) C Grubu: Galatasaray Nef, Filou Oostende (Belçika), Hapoel Holon (İsrail), Legia Varşova (Polonya) D Grubu: Bahçeşehir Koleji, ERA Nymburk (Çekya), Igokea (Bosna Hersek), Surne Bilbao (İspanya) E Grubu: Darüşşafaka, MHP Riesen (Almanya), Hapoel Jerusalem (İsrail), Ön elemelerden gelecek takım F Grubu: BAXI Manresa (İspanya), VEF Riga (Letonya), Limoges CSP (Fransa), Ön elemelerden gelecek takım G Grubu: JDA Dijon (Fransa), Dinamo Sassari (İtalya), PAOK (Yunanistan), Ön elemelerden gelecek takım H Grubu: Lenovo Tenerife (İspanya), Rytas Vilnius (Litvanya), Peristeri (Yunanistan), Bnei Herzliya (İsrail). AA / Yunus Kaymaz - Spor Pınar Karşıyaka basketbol İspanya Spor Haberler

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