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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

AA - Doğa Kırmızıoğlu - Spor
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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu'ndaki 6. ve son maçında İspanya ekibi BAXI Manresa'ya 85-70 yenildi.

TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu'ndaki 6. ve son maçında İspanya ekibi BAXI Manresa'ya 85-70 yenildi.

Manresa bölgesindeki Nou Congost Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi savunma yaparak başlayan ev sahibi ekip, ilk çeyreğini 19-9 önde kapattığı mücadelenin devre arasına ise 39-27 üstünlükle girdi.

İkinci yarıda da aradaki skor farkını koruyan BAXI Manresa, üçüncü periyodunu 59-51 üstünlükle geçtiği karşılaşmayı 85-70 kazandı.

Maçın en skorer oyuncusu, 23 sayı üreten TOFAŞ'lı Elgin Cook oldu.

4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle TOFAŞ, averaj farkıyla grubunu ikinci sırada tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

Şampiyonlar Ligi, basketbol, İspanya, Spor, Haberler

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