Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
AA - Doğa Kırmızıoğlu - Spor
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TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu'ndaki 6. ve son maçında İspanya ekibi BAXI Manresa'ya 85-70 yenildi.
TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu'ndaki 6. ve son maçında İspanya ekibi BAXI Manresa'ya 85-70 yenildi.
Manresa bölgesindeki Nou Congost Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi savunma yaparak başlayan ev sahibi ekip, ilk çeyreğini 19-9 önde kapattığı mücadelenin devre arasına ise 39-27 üstünlükle girdi.
İkinci yarıda da aradaki skor farkını koruyan BAXI Manresa, üçüncü periyodunu 59-51 üstünlükle geçtiği karşılaşmayı 85-70 kazandı.
Maçın en skorer oyuncusu, 23 sayı üreten TOFAŞ'lı Elgin Cook oldu.
4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle TOFAŞ, averaj farkıyla grubunu ikinci sırada tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.
AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor