Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi Spor Haberleri Salon: Ülker Spor ve Etkinlik SalonuHakemler: Yohan Rosso (Fransa), Gvidas Gedvilas (Litvanya), Peter Praksch (Macaristan)Bahçeşehir Koleji: Kartal Özmızrak 7, Muhammed Baygül 8, Smith 17, Boutsiele 17, Brodziansky 6, Berkay Candan 5, Yiğit Arslan 8, Oğuz Savaş 2, Hadi ÖzdemirIgokea m:... Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Gvidas Gedvilas (Litvanya), Peter Praksch (Macaristan) Bahçeşehir Koleji: Kartal Özmızrak 7, Muhammed Baygül 8, Smith 17, Boutsiele 17, Brodziansky 6, Berkay Candan 5, Yiğit Arslan 8, Oğuz Savaş 2, Hadi Özdemir Igokea m: tel: Crawford 7, Nakic 6, Ray 8, Stephens 12, Tanaskovic 6, Delalic 3, Josilo 5, Waller 7, Maric 4, Kondic 9 1. Periyot: 13-17 Devre: 28-36 3. Periyot: 47-52 Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk hafta maçında Bahçeşehir Koleji, Bosna Hersek'in Igokea m: tel ekibini 70-67 yendi. Bahçeşehir Koleji, gruptaki ikinci maçını 18 Ekim Salı günü deplasmanda İspanya'nın Surne Bilbao ekibiyle yapacak. Spor Kaynak: AA / Ercan Çakar Macaristan Litvanya Fransa Spor Haberler

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