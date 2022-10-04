Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi Spor Haberleri Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında TOFAŞ, deplasmanda İspanya'nın UCAM Murcia ekibine 75-72 yenildi. Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında TOFAŞ, deplasmanda İspanya'nın UCAM Murcia ekibine 75-72 yenildi. Karşılaşmanın ilk periyodunu 14-13 üstün geçen TOFAŞ, soyunma odasına da 40-32 önde gitti. UCAM Murcia'nın ikinci yarısına iyi başladığı maçta üçüncü çeyrek 56-56 beraberlikle tamamlandı. Çekişmeli geçen son periyotta daha etkili olan İspanyol ekibi, müsabakadan 75-72 galip ayrıldı. TOFAŞ, gruptaki ikinci maçını 12 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Fransa'nın SIG Strasbourg ekibiyle yapacak. Spor Kaynak: AA / Ercan Çakar UCAM Murcia basketbol İspanya Spor Haberler

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