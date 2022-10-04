Üye Girişi
Haberi Paylaş

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Spor Haberleri

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında TOFAŞ, deplasmanda İspanya'nın UCAM Murcia ekibine 75-72 yenildi.

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında TOFAŞ, deplasmanda İspanya'nın UCAM Murcia ekibine 75-72 yenildi.

Karşılaşmanın ilk periyodunu 14-13 üstün geçen TOFAŞ, soyunma odasına da 40-32 önde gitti.

UCAM Murcia'nın ikinci yarısına iyi başladığı maçta üçüncü çeyrek 56-56 beraberlikle tamamlandı. Çekişmeli geçen son periyotta daha etkili olan İspanyol ekibi, müsabakadan 75-72 galip ayrıldı.

TOFAŞ, gruptaki ikinci maçını 12 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Fransa'nın SIG Strasbourg ekibiyle yapacak.

Kaynak: AA / Ercan Çakar - Spor

UCAM Murcia basketbol İspanya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title