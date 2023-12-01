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Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off 1. tur eşleşmeleri açıklandı

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Türkiye'den 5 takımın da mücadele edeceği Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off 1. tur eşleşmeleri belli oldu. Galatasaray Çağdaş Faktoring, London Lions, Movistar Estudiantes, Spar Girona, Tango Bourges Basket, TTT Riga ve Umana Reyer Venice normal sezonda grup maçlarını yenilgisiz tamamladı. İlk maçlar 14 Aralık'ta, rövanş maçları ise 21 Aralık'ta yapılacak.

Türkiye'den 5 takımın da mücadele edeceği Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off 1. tur eşleşmeleri açıklandı.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, normal sezonun tamamlanmasının ardından organizasyonda 32 takımın mücadele edeceği play-off 1. tur eşleşmeleri belli oldu.

Normal sezonda 12 grubun her birindeki ilk 2 takım ile en iyi 8 üçüncü takımdan oluşan 32 takımın yer aldığı 16 eşleşme belirlendi.

5 Türk takımının da mücadele edeceği play-off 1. turuna katılan takımlardan Galatasaray Çağdaş Faktoring, London Lions, Movistar Estudiantes, Spar Girona, Tango Bourges Basket, TTT Riga ve Umana Reyer Venice, normal sezonda grup maçlarını yenilgisiz tamamladı.

Play-off turunda ilk maçlar 14 Aralık'ta, rövanş maçları ise 21 Aralık'ta yapılacak.

Play-off 1. tur eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Tango Bourges Basket (Fransa) - Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol

London Lions (Birleşik Krallık) - Bursa Uludağ Basketbol

Umana Reyer Venice (İtalya) - BCF Elfic Fribourg (İsviçre)

Galatasaray Çağdaş Faktoring - MB Zaglebie Sosnowiec (Polonya)

Spar Girona (İspanya) - TARR KSC Szekszard (Macaristan)

TTT Riga (Letonya) - Olympiakos SFP (Yunanistan)

Movistar Estudiantes (İspanya) - Melikgazi Kayseri Basketbol

Lattes-Montpellier (Fransa) - KP TANY Brno (Çekya)

Basket Namur Capitale (Belçika) - BDS Dinamo Sassari (İtalya)

Caledonia Gladiators (Birleşik Krallık) - NKA Universitas Pecs (Macaristan)

Roche Vendee Basket (Fransa) - Flammes Carolo Basket (Fransa)

Cadi La Seu (İspanya) - Castors Braine (Belçika)

Union Feminine Angers (Fransa) - InvestInTheWest Enea Gorzow (Polonya)

VBW Arka Gdynia (Polonya) - Panathinaikos A.C. (Yunanistan)

Lointek Gernika Bizkaia (İspanya) - Kangoeroes Mechelen (Belçika)

Beşiktaş - Zabiny Brno (Çekya)

Kaynak: AA / Spor

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