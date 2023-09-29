Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri
Antalya Toroslar Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri rövanş maçında Portekiz'in Sportiva Azoris Hotels ekibini deplasmanda 65-61 yendi.
Antalya Toroslar Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri rövanş maçında Portekiz'in Sportiva Azoris Hotels ekibini deplasmanda 65-61 yendi.
Eşleşmede rakibi ile Türkiye'de oynadığı ilk maçı da 66-49 kazanan Antalya Toroslar Basketbol, Avrupa Kupası'nda gruplarda mücadele etme hakkı kazandı.
Kaynak: AA / Spor