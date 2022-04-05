Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Dörtlü Finali - Haberler

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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Dörtlü Finali

AA - Sezgin Pancar - Spor
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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Dörtlü Finali

Salon: Prado Spor SarayıHakemler: Martin Horozov (Bulgaristan), Yasmina Alcaraz Moreno (İspanyol), Anastasios Kardaris (Yunanistan)Umana Reyer: Carangelo, Thornton 24, Anderson 25, Petronyte, Ndour 18, Bestagno 1, Madera 9, Smorto, Attura 8ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Fagbenle 23, Hayes...

MERSİN (AA) - Salon: Prado Spor Sarayı

Hakemler: Martin Horozov (Bulgaristan), Yasmina Alcaraz Moreno (İspanyol), Anastasios Kardaris (Yunanistan)

Umana Reyer: Carangelo, Thornton 24, Anderson 25, Petronyte, Ndour 18, Bestagno 1, Madera 9, Smorto, Attura 8

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Fagbenle 23, Hayes 18, Turner 8, Bonner 14, Thomas 8, Zellous 9, Esra Ural Topuz, Nika Baric

1. Periyot: 9-24

Devre: 42-44

3. Periyot: 56-58

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Dörtlü Finali'nde ilk yarı final maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 85-80 yenen İtalya'nın Umana Reyer takımı, finale yükseldi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Mersin ekibi, ilk 5 dakikayı 13-2 önde geçti. Rakibinin farkı azaltmasına izin vermeyen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fagbenle'nin 9, Hayes'in de 8 sayıyla öne çıktığı ilk çeyreği 24-9 önde kapattı.

İkinci periyotta Yvonne Anderson'un elinden bulduğu sayılarla etkili olan Umana Reyer, Ndour'un da pota altından destek vermesiyle karşılaşmada ilk kez beraberliği (38-38) yakaladı. Mersin ekibi, periyodun sonunda bulduğu atışlarla soyunma odasına 44-42 önde gitti.

Karşılıklı atılan sayılarla geçilen üçüncü çeyrekte dengeli bir oyun sergileyen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, son periyoda 58-56'lık skorla üstün girdi.

Son çeyrekte öne geçen İtalya ekibi, karşılaşmayı 85-80 kazanarak finale çıktı.

Umana Reyer'de 25 sayı atan Anderson, maçın en skorer oyuncusu oldu. Mersin ekibinde ise Fagbenle 23 sayı kaydetti.

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Dörtlü Finali

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Dörtlü Finali

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Dörtlü Finali

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Dörtlü Finali

AA / Sezgin Pancar - Spor

Mersin Yenişehir, Bulgaristan, Yunanistan, Mersin, Spor, Haberler

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