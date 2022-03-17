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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

AA - Sezgin Pancar - Spor
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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Salon: Servet TazegülHakemler: Alfred Jovovic (Hırvatistan), Suzana Vujicic (Karadağ), Ofer Manheim (İsrail)ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Fagbenle 16, Hayes 18, Turner 7, Bonner 17, Thomas 14, Asena Yalçın, Zellous 8, Melis Talay, Sinem Ataş, Esra Ural Topuz 2, BaricLDLC ASVEL: Cvrendakic...

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Alfred Jovovic (Hırvatistan), Suzana Vujicic (Karadağ), Ofer Manheim (İsrail)

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Fagbenle 16, Hayes 18, Turner 7, Bonner 17, Thomas 14, Asena Yalçın, Zellous 8, Melis Talay, Sinem Ataş, Esra Ural Topuz 2, Baric

LDLC ASVEL: Cvrendakic 13, Allemand 3, Johannes 8, Burdick 8, Alexander 5, Jocyte 2, Tanqueray 6, Chartereau 4, Badiane 10, Chevaugeon 9

1. Periyot: 30-13

Devre: 50-24

3. Periyot: 72-42

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Fransa'nın LDLC ASVEL takımını 82-68 yenen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fransa'da oynanan ilk maçta da rakibini 77-64 yenmişti.

Müsabakanın tamamlanmasının ardından sporcular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

AA / Sezgin Pancar - Spor

Mersin Yenişehir, Hırvatistan, Karadağ, İsrail, Spor, Haberler

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