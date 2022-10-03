Basketbol: FIBA Erkekler Şampiyonlar Ligi Spor Haberleri FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, E Grubu ilk maçında deplasmanda İsrail temsilcisi Hapoel Bank Yahav Kudüs'e 69-67 yenildi. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, E Grubu ilk maçında deplasmanda İsrail temsilcisi Hapoel Bank Yahav Kudüs'e 69-67 yenildi. Kudüs kentindeki Pais Arena'da oynanan karşılaşmaya iyi hücum yaparak başlayan Darüşşafaka, ilk çeyreğini 25-15 önde geçtiği karşılaşmanın ikinci periyodunda aradaki skor farkını koruyamamasına rağmen soyunma odasına 41-39 üstünlükle gitti. Çekişmeli geçen üçüncü çeyreği 55-53 önde kapatan Darüşşafaka, son bölümde rakibine oranla daha fazla basit hata yaptı ve sahadan 69-67 mağlup ayrıldı. Spor Kaynak: AA / Doğa Kırmızıoğlu basketbol İsrail Kudüs Spor Haberler

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