Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası Spor Haberleri Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası elemelerinin yarı finalinde, Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, Fransa'nın Cholet Basket takımına 93-62 yenilerek elendi. Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası elemelerinin yarı finalinde, Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, Fransa'nın Cholet Basket takımına 93-62 yenilerek elendi. La Meilleraie Spor Salonu'ndaki karşılaşmada, siyah-beyazlı takım, ilk çeyreği 22-20 geride kapattı. Beşiktaş, ikinci çeyrekte farkın açılmasına engel olamadı ve devreye 51-26 geride girdi. İkinci yarıda da farkı eritemeyen Beşiktaş, maçtan da 93-62 mağlup ayrıldı ve turnuvaya veda etti. Spor Kaynak: AA / Fatih Erel basketbol Beşiktaş Fransa Spor Haberler

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