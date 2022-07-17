Basketbol: FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi Kuzey Makedonya'da düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi'nde Türkiye, finalde Karadağ'a 98-56 yenilerek ikinci oldu. Kuzey Makedonya'da düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi'nde Türkiye, finalde Karadağ'a 98-56 yenilerek ikinci oldu. Başkent Üsküp'teki Boris Trajkovski Spor Merkezi'nde oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 24-5 önde tamamlayan Karadağ, soyunma odasına da 51-24 üstün gitti. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Karadağ, üçüncü periyodunu 69-34 önde geçtiği karşılaşmadan 98-56 galip ayrıldı ve şampiyonluğa ulaştı. Finale yükselerek A Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan Türkiye ise organizasyonu ikinci tamamladı. AA / Emre Doğan - Spor Makedonya Türkiye Karadağ Spor Haberler

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