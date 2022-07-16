Basketbol: FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Kuzey Makedonya'da düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi'nde Türkiye, yarı finalde Slovenya'yı 60-59 mağlup ederek finale yükseldi. Kuzey Makedonya'da düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi'nde Türkiye, yarı finalde Slovenya'yı 60-59 mağlup ederek finale yükseldi. Başkent Üsküp'teki Boris Trajkovski Spor Merkezi'nde oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 21-7 önde tamamlayan Slovenya, soyunma odasına da 35-20 üstün gitti. İkinci yarıya etkili başlayan milli takım, farkı 2 sayıya kadar indirdi ve final çeyreğine Slovenya'nın 37-35 üstünlüğüyle gidildi. Dördüncü ve son periyot 50-50 eşitlikle tamamlandı ve uzatma bölümlerine geçildi. Büyük bir heyecana sahne olan uzatma bölümünü 60-59 galip tamamlayan Türkiye, adını finale yazdırdı. Milliler, böylece A Ligi'ne yükselmeyi başardı. 20 Yaş Altı Kız Milli Basketbol Takımı, yarın finalde İsrail-Karadağ maçının galibiyle karşı karşıya gelecek. AA / Emre Doğan - Spor basketbol Slovenya Türkiye Spor Haberler

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