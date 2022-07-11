Basketbol: FIBA 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası

Kuzey Makedonya'da düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası B Ligi'nde mücadele eden 20 Yaş Altı Milli Takımı, ikinci maçında karşılaştığı Yunanistan'ı 64-55'lik skorla yendi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Üsküp'te Kale Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 19-15 önde geçen ay-yıldızlılar, maçın ilk yarısını da 31-26 üstün tamamladı.

İkinci yarıda etkili oynayan milliler, üçüncü çeyreği 46-38 galip durumda geçerken, karşılaşmayı da 64-55 kazandı.

20 Yaş Altı Kız Milli Takımı, grubundaki üçüncü maçında bu akşam TSİ 22.00'de Arnavutluk ile karşılaşacak.