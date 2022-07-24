Basketbol: FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası
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20 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı, Karadağ'da düzenlenen FIBA Avrupa Şampiyonası'nı 6. tamamladı.
20 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı, Karadağ'da düzenlenen FIBA Avrupa Şampiyonası'nı 6. tamamladı.
Karadağ'ın başkenti Podgorica'da düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, 5-6 klasman maçında Fransa ile karşılaştı.
Maça iyi başlayamayan ay-yıldızlı ekip, ilk çeyreği 29-14 geride kapattı. Devre arasına 44-31 geride giren milliler, üçüncü çeyreğini 62-44 geride tamamladığı müsabakayı 84-65 kaybetti.
Bu sonuçla Türkiye, organizasyonu 6. sırada bitirdi.
Başantrenör Semih Soğuksu yönetimindeki 20 Yaş Altı Milli Basketbol Takımı'nda Tibet Görener 22 sayı, 7 ribauntla maçın en skorer oyuncusu oldu. Millilerde Adem Bona 13 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaptı. Acar Şen 9, Ali Yüceoral ile Koray Çekici 7'şer, Eyüp Can Öncü 4 ve Sarper David Mutaf 3 sayıyla mücadele etti.
Fransa'da ise Clement Frisch ile Adama-Alpha Bal, 15'er sayıyla oynadı.