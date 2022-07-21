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Basketbol: FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası

AA - Erkan Tiryaki - Spor
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Basketbol: FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası

Karadağ'da düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, çeyrek final maçında İsrail'e 82-73 yenildi.

Karadağ'da düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, çeyrek final maçında İsrail'e 82-73 yenildi.

Başkent Podgorica'da oynanan müsabakanın ilk yarısı 34-34 eşitlikle tamamlandı. Maçın son bölümünü daha iyi oynayan İsrail, sahadan 82-73 galip ayrıldı ve yarı finale yükseldi.

Madalya şansını kaybeden ay-yıldızlılar, 5-8 klasman maçı oynayacak.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

Türkiye Karadağ İsrail Spor Haberler

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