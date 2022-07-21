Basketbol: FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası Karadağ'da düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, çeyrek final maçında İsrail'e 82-73 yenildi. Karadağ'da düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, çeyrek final maçında İsrail'e 82-73 yenildi. Başkent Podgorica'da oynanan müsabakanın ilk yarısı 34-34 eşitlikle tamamlandı. Maçın son bölümünü daha iyi oynayan İsrail, sahadan 82-73 galip ayrıldı ve yarı finale yükseldi. Madalya şansını kaybeden ay-yıldızlılar, 5-8 klasman maçı oynayacak. AA / Erkan Tiryaki - Spor Türkiye Karadağ İsrail Spor Haberler

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