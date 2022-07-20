Basketbol: FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası Karadağ'da düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, son 16 turunda Ukrayna'yı 72-56 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Karadağ'da düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, son 16 turunda Ukrayna'yı 72-56 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Başkent Podgorica'da oynanan müsabakanın ilk çeyreği 15-15 eşitlikle geçilirken, milli takım soyunma odasına 37-30 önde gitti. Ay-yıldızlılar, üçüncü çeyreğini 54-46 üstün geçtiği karşılaşmadan 72-56 galip ayrıldı. Türkiye, yarın çeyrek finalde İsrail-Slovenya müsabakasının galibiyle karşılaşacak. AA / Emre Doğan - Spor Ukrayna Karadağ Türkiye Spor Haberler

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