Basketbol: FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası Karadağ'da düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, üçüncü maçında Polonya'yı 54-53 yendi. Karadağ'da düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, üçüncü maçında Polonya'yı 54-53 yendi. Başkent Podgorica'da oynanan müsabakanın ilk yarısını 34-29 önde tamamlayan milli takım, çekişmeli geçen karşılaşmadan 54-53 galip ayrıldı. Türkiye, gruptaki maçlarını 2 galibiyet, 1 yenilgiyle tamamladı. Milli takımın 20 Temmuz Çarşamba günü oynanacak son 16 turundaki rakibi oynanacak diğer maçlardan sonra belli olacak. AA / Erkan Tiryaki - Spor Spor Haberler

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