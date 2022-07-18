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Basketbol: FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası

AA - Erkan Tiryaki - Spor
Basketbol: FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası

Karadağ'da düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, üçüncü maçında Polonya'yı 54-53 yendi.

Karadağ'da düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, üçüncü maçında Polonya'yı 54-53 yendi.

Başkent Podgorica'da oynanan müsabakanın ilk yarısını 34-29 önde tamamlayan milli takım, çekişmeli geçen karşılaşmadan 54-53 galip ayrıldı.

Türkiye, gruptaki maçlarını 2 galibiyet, 1 yenilgiyle tamamladı. Milli takımın 20 Temmuz Çarşamba günü oynanacak son 16 turundaki rakibi oynanacak diğer maçlardan sonra belli olacak.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

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