Basketbol: FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası Karadağ'da düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, ilk maçında Almanya'yı 66-65 mağlup etti. Karadağ'da düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, ilk maçında Almanya'yı 66-65 mağlup etti. Başkent Podgorica'da oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 17-11 önde tamamlayan milli takım, soyunma odasına 33-25 üstün gitti. Ay-yıldızlılar, üçüncü periyodunu 55-42 önde geçtiği karşılaşmadan 66-65 galip ayrıldı. 20 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı, D Grubu'ndaki ikinci mücadelesinde yarın Karadağ ile karşılaşacak. AA / Emre Doğan - Spor basketbol Almanya Karadağ Spor Haberler

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